وزير الداخلية من النبطية: لبنان ينهض دائماً ونحن نواكب انطلاق العملية الانتخابية بأمان

أشار وزير الداخلية أحمد الحجار، في كلمة من النبطية، الى أن "لبنان ينهض دائماً وها نحن نواكب انطلاق العملية الانتخابية بأمان ونعالج النواقص اللوجيستية".

