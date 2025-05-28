الطقس غدا غائم جزئيا مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة وعودة درجات الحرارة ضمن معدلاتها

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا غائما جزئيا بالاجمال مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة ورياح ناشطة، وعودة درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية مع بقاء تكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات ورؤية سيئة".

ولفتت الى ان "الطقس غدا الخميس غائم جزئيا بالاجمال مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة و رياح ناشطة، وعودة درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية مع بقاء تكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات ورؤية سيئة".

وذكرت أن "طقس الجمعة غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل، وارتفاعها بشكل محدود فوق الجبال وفي الداخل، ورياح ناشطة أحيانا بخاصة شمال البلاد وجنوبها مع احتمال سقوط بعض الرذاذ شمالا خلال الفترة الصباحية".

واضافت ان "السبت صاف اجمالا ورياح ناشطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال و في الداخل".