توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا غائما جزئيا بالاجمال مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة ورياح ناشطة، وعودة درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية مع بقاء تكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات ورؤية سيئة".
ولفتت الى ان "الطقس غدا الخميس غائم جزئيا بالاجمال مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة و رياح ناشطة، وعودة درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية مع بقاء تكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات ورؤية سيئة".
وذكرت أن "طقس الجمعة غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل، وارتفاعها بشكل محدود فوق الجبال وفي الداخل، ورياح ناشطة أحيانا بخاصة شمال البلاد وجنوبها مع احتمال سقوط بعض الرذاذ شمالا خلال الفترة الصباحية".
واضافت ان "السبت صاف اجمالا ورياح ناشطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال و في الداخل".
كانت هذه تفاصيل خبر الطقس غدا غائم جزئيا مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة وعودة درجات الحرارة ضمن معدلاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.