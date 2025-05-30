مكتب سلام دعا لعدم اجتزاء تصريحه بشأن التطبيع: أي تطبيع لا يمكن أن يأتي إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية

أشار المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة ​نواف سلام​، إلى أنّه "رداً على المقاطع المجتزأة عمدًا من المقابلة التي أجراها سلام مع قناة سي إن إن، والتي يتم ترويجها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي. يدعو المكتب الاعلامي إلى ضرورة مشاهدة المقابلة بشكل كامل وعدم الاجتزاء منها ووضعها في سياقات خاطئة".

وجدد سلام تأكيد "موقفه الواضح أن وحده السلام المقبول هو السلام العادل والشامل المستند إلى مبادرة السلام العربية التي أقرت في بيروت والتي تقوم على حلّ الدولتين".

ولفت المكتب إلى أن "مواقف سلام واضحة ولا تحتمل التأويل أو التحوير وهي أن ​لبنان​ يلتزم بالثوابت العربية وأن أي تطبيع لا يمكن أن يأتي إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية، وليس مجرد الاتفاق على مسار".

وكان سلام قد قال في تصريح لشبكة "سي إن إن"، "إنني أريد رؤية ​حل الدولتين​ والانسحاب ال​إسرائيل​ي من الأراضي المحتلة مقابل السلام، مشيرًا إلى أنّ التطبيع جزء لا يتجزأ من السلام الذي "نرغب في رؤيته غدًا وليس بعده".