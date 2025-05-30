موسى في لقاء أعمال لبناني مصري: لخلق بيئة مناسبة لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان

لفت السفير المصري ​علاء موسى​، إلى أن "لبنان مر خلال العامين الماضيين بفترة صعبة لكنه نجح في نهاية العام الماضي وبداية هذا العام في خلق واقع جديد وعهد جديد، ونحن جميعاً في مصر نثق به ولدينا ثقة كبيرة في الرئيس ​جوزاف عون​ وقدراته في المضي قدماً في لبنان".

كلام موسى جاء خلال لقاء أعمال لبناني – مصري بمشاركة الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، حيث تم خلال اللقاء نقاش لمختلف جوانب العلاقات الإقتصادية الثنائية.

وقال موسى إن الرئيس عون "هو رجل يمتلك أفكاراً جيدة يعمل على تمهيد الأرض لمزيد من الخطوات الإيجابية. كما أن الحكومة التي يرأسها رئيس الحكومة ​نواف سلام​ محملة بإرث ثقيل وهي تقوم بخطوات جيدة".

وأكد موسى "ضرورة خلق بيئة مناسبة لزيادة حجم التبادل التجاري بين ​مصر ولبنان​"، كاشفا عن أنه "استضاف بالأمس بعثة صندوق النقد الدولي التي يزور لبنان وهي لديها آمال كبيرة في أن تصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية في أقرب وقت ممكن، وهو ما سيساعد كثيراً على خلق البيئة المساعدة لجذب الاستثمارات الى لبنان".

وقال السفير موسى: "عندما ينظر إلى حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان أكون سعيداً عندما أرى أن التبادل التجاري الذي يبلغ حوالي 1.1 مليار دولار معظمه هو لصالح مصر. ويهمني طبعاً زيادة الصادرات المصرية إلى لبنان لكن أيضاً يهمني زيادة الصادرات اللبنانية إلى مصر، خاصةً أن مصر تأتي في المرتبة الرابعة بعد الصين وسويسرا وتركيا في الصادرات إلى لبنان، ولكن الرقم لا يزال قليل مقارنةً مع الفرص الموجودة والقدرات المتوفرة على الجانبين والتي سنعمل من أجل تعزيزها وهنا دور كبير للكيانات الاقتصادية التي تمثلونها في هذا المجال، إن كان على مستوى الهيئات الاقتصادية اللبنانية أو القطاع الخاص المصري".

بدوره، قال شقير إنه "مما لا شك فيه، أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي مر فيها لبنان خلال السنوات الست الأخيرة، إلا ان علاقاتنا الإقتصادية حافظت على مكانتها، لا بل سجلت إندفاعة إستثمارية لبنانية بإتجاه مصر".

ولفت إلى أن لبنان يطمح في "زيادة التبادل التجاري، وفي هذا الجانب، نتمنى أن نتعاون سوياً من أجل إزالة العوائق من أمام دخول المنتجات اللبنانية التي تتمتع بأعلى درجات الجودة الى السوق المصرية، علماً أن هذه المشكلة مزمنة ولا بد من إيجاد حل جذري لها".

ودعا الشركات المصرية الى الإستثمار في لبنان، مشددًا على "ضرورة زيادة التواصل والتنسيق بين القطاع الخاص اللبناني ونظيره المصري، لوضع تصور حول الإمكانيات المتاحة للدخول في أعمال وإستثمارات مشتركة إن كان في لبنان أو مصر أو في المنطقة. ولا بد من الأخذ في الإعتبار أن المنطقة، كلها إبتداءً من المشرق العربي ووصولاً الى الخليج العربي، باتت محط إهتمام العالم، وهناك تسابق بين كبار الشركات العالمية للفوز بالمشاريع، وعلينا توحيد جهودنا لنكون في حلبة المنافسة".

بدوره، قال رجل الأعمال المصري الذي ترأس الوفد المصري فتح الله فوزي، إن "الهدف الأساسي لزيارتنا اليوم تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين مصر ولبنان وتذليل العقبات".

وأضاف "مصر تمتلك قاعدة صناعية وزراعية قوية جداً من شأنها تلبية حاجة السوق اللبنانية، وبالوقت عينه لبنان يعتبر سوقاً حيوية تحمل فرصاً استثمارية واعدة في قطاعات متنوعة. ونحن على ثقة أن الخبرات المصرية ستجد فيها بيئة خصبة جداً للاستثمار، لذلك نحن نحرص على اللقاءات الثنائية التي ينتج عنها عمل حقيقي وتعاون مشترك مثمر".

وفي الختام، تم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة لوضع خارطة طريق للتقدم على مسار تقوية التعاون الإقتصادي بين البلدين.