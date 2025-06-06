مسؤول بالأمم المتحدة دعا أميركا لرفع العقوبات عن 4 قاضيات بالمحكمة الجنائية الدولية

دعا مفوّض الأمم المتّحدة السّامي لحقوق الإنسان ​فولكر تورك​ (Volker Türk)، تعليقًا على فرض الولايات المتّحدة الأميركيّة عقوبات على أربع قاضيات في ​المحكمة الجنائية الدولية​، إلى "إعادة النّظر في هذه الإجراءات الأخيرة، ورفعها فورًا".

وشدّد في بيان، على أنّ "الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائيّة، على المستويَين الوطني والدّولي، تتعارض مع احترام سيادة القانون".

وكانت قد فرضت الولايات المتّحدة أمس الخميس، عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائيّة الدّوليّة، على خلفيّة قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار مذكّرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على خلفيّة الحرب في قطاع غزة.

وأكّد وزير الخارجيّة الأميركيّة ماركو روبيو، أنّ "الولايات المتّحدة ستتخّذ كل الإجراءات الّتي تُعدّها ضروريّةً لحماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتّحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائيّة الدّوليّة".

وسيُحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتّحدة، كما سيتم تجميد أي أصول تملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبًا ما تُتّخذ ضدّ صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتّحدة، وليس ضدّ مسؤولين قضائيّين.