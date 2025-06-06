وفد من المرجعيات الروحية المسيحية جال على الفاعليات الإسلامية في صيدا مهنئاً بالأضحى

جال وفد من المرجعيات الروحية المسيحية على المرجعيات الروحية والفاعليات السياسية الاسلامية في مدينة ​صيدا​ مهنئاً بالأضحى، وضم الوفد: متروبوليت صيدا وصور ومرجعيون للروم الأرثوذكس المطران إلياس الكفوري، متروبوليت صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك المطران إيلي الحداد، رئيس بلدية جدرا المونسنيور جوزيف القزي ورئيس المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبدو أبو كسم، اضافة الى ممثلين راعي أبرشية صيدا ودير القمر المارونية المطران مارون العمار الموجود في خلوة السينودوس الماروني في بكركي.

واستهل الوفد جولته الأولى بزيارة دار الفتوى في مدينة صيدا، وإلتقى مفتي صيدا والجنوب الشيخ سليم سوسان. ثم أنتقل الوفد إلى دارة النائب عبد الرحمن البزري حيث قدموا له التهنئة بالعيد والذي بدوره توجه بالتحية والتقدير، شاكراً للوفد زيارته.

وأختتمت الجولة بلقاء المفتي الجعفري في صيدا وأقضيتها الشيخ محمد عيسران في حسينية صيدا، وقدموا له التهنئة.