عباس ضاهر لـ"النشرة": إسرائيل ترى أن الفرصة مؤاتية للضغط على لبنان واستبعد اندلاع حرب تقليدية

أشار مدير مركز الاستشراف للمعلومات عباس ضاهر، في تصريح لـ"النشرة" حول العدوان الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى أنّ "إسرائيل لا تحتاج إلى أسباب لشن اعتداءاتها على لبنان. فهي تستمر بعدوانيتها التي لم تتوقف رغم التزام لبنان بكل مندرجات القرار الدولي 1701 ومضمون الاتفاقية التي وُقعت مع الاميركيين".
وقال "أتت عوامل جعلت الإسرائيليين يسرعون من الخطوات العدوانية ويندفعون بإتجاه استهداف لبنان"، موضحًا أنّ من هذه العوامل "الجو السياسي التوافقي في لبنان على عكس ما كان يراهن الاسرائيليون من خلافات داخلية"، و"السياحة التي تنشط في لبنان مقابل صفر سياحة لديه، وعودة شركات الطيران الدولية إلى بيروت مقابل عدم عودتها إلى تل ابيب"، و"الزيارة التي قام بها وزير خارجية إيران عباس عراقجي إلى لبنان في جو ودّي".
ولفت إلى أنّه من هذه العوامل أيضًا "اهتمام العرب، وخصوصا الإمارات العربية المتحدة بلبنان، واستعدادها للمساعدة في اصلاح المنشآت"، و"عدم قدرة إسرائيل على فرض شروطه، تحت عنوان سحب السلاح وعدم الانسحاب من الأراضي التي احتلها".
وأضاف ضاهر "بالاجمال، يعتبر الاسرائيليون ان الفرصة مؤاتية لهم لمزيد من ممارسة الضغوط على لبنان، واستعجال الحصول على مكاسب اكبر".
ورأى أنّ "الإسرائيلي يريد ان تكون الدول التي تحيط به ضعيفة جدا. وهو ما يمارسه بحق لبنان وسوريا معا. ويبدو أن توجه الاسرائيلي هو لاستمرار الضربات العدوانية كما حصل امس، بين فترة وفترة، بذرائع مختلقة، ولكن استبعد ان تكون هناك حرب تقليدية، لأن الواضح ان حزب الله لن يرد كما يبدو. وسيبقى تحت سقف الالتزام اللبناني بالاتفاقية والقرار".
وأوضح أنّ "الرد اللبناني برأيي عله أن يكون الالتفاف حول رئاسة الجمهورية لما يشكّله اداء وخطاب الرئيس جوزاف عون من ثقة كبيرة لدى الشعب ومسؤولية وطنية، ووحدة الموقف اللبناني رسمياً حكوميا وشعبيا، والإبقاء اللبناني على التنسيق مع الدول العربية والأميركيين والأوروبيين، والتمسك بخيار الدولة والجيش اللبناني، وعدم السماح بالتفريط بقرار لبنان، والتركيز على ان الحل لاي ملف ومنه موضوع السلاح، عبر ما طرحه رئيس الجمهورية".
كما أشار إلى أنّه يجب أن يتم تقديم "شكاوى في الامم المتحدة ضد اسرائيل ومتابعتها بجدية، ووقف الانتقادات السياسية الداخلية بين القوى بعضها البعض، وعبر الإعلام، واصرار المغتربين على تمضية الصيفية في بلدهم لبنان، ومتابعة مسارات الحياة بكل تفاصيلها وأفراحها ونشاطاتها".
كانت هذه تفاصيل خبر عباس ضاهر لـ"النشرة": إسرائيل ترى أن الفرصة مؤاتية للضغط على لبنان واستبعد اندلاع حرب تقليدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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