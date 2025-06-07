وزارة الإعلام: نحذر من أي تواصل مباشر أو غير مباشر مع المتحدثين باسم جيش العدو

أصدرت ​وزارة الإعلام​ بيانًا تحذيريًّا، دعت فيه جميع المواطنين، ولا سيّما المؤثّرين والفنّانين والإعلاميّين، إلى "الامتناع التّام عن أي شكل من أشكال التّواصل المباشر أو غير المباشر مع المتحدّثين باسم جيش العدو الإسرائيلي أو وسائل الإعلام التّابعة له، مهما كانت الذّرائع أو المبرّرات".

وأكّدت أنّ "هذا النّوع من التّفاعل يُعدّ خرقًا واضحًا للقوانين اللّبنانيّة، خصوصًا تلك المتعلّقة بمقاطعة العدو الإسرائيلي، ما يعرّض مرتكبه للمساءلة القانونيّة بموجب القوانين المعمول بها".

كما نبّهت الوزارة إلى "انتشار أخبار كاذبة ورسائل صوتيّة "مجهولة المصدر"، يتمّ تداولها عبر وسائل التّواصل الاجتماعي، وتهدف إلى إثارة البلبلة والتّحريض بين اللّبنانيّين"، مطالبةً المواطنين بـ"ضرورة التّأكّد من مصادر الأخبار، وعدم إعادة نشر أي محتوى مشبوه أو غير موثوق".

ودعت الجميع إلى "التحلّي بالوعي الوطني والمسؤوليّة في التّعامل مع المحتوى الرّقمي، حفاظًا على ​السيادة اللبنانية​ والمصلحة الوطنيّة العليا".