إغلاق مخيم الركبان للنازحين على الحدود السورية مع الأردن والعراق نهائيًا

أُغلق ​مخيم الركبان​ الّذي كان يؤوي نازحين سوريّين عند مثلّث الحدود السّوريّة- العراقيّة- الأردنيّة، بحسب ما أعلنت السّلطات السّوريّة، بعد مغادرة آخر العائلات الّتي عاشت فيه، باتجاه مدن وبلدات ريف حمص الشّرقي بوسط ​سوريا​.

كما أفادت المنظّمة السّورية للطّوارئ، وهي منظّمة إنسانيّة غير حكوميّة، بأنّ "مخيّم الرّكبان أُغلق رسميًّا وبات فارغًا. كل العائلات والسّكان عادوا إلى بيوتهم".

وأكّد وزير الطّوارئ والكوارث في سوريا رائد الصالح، في تصريح، أنّ "إغلاق مخيم الركبان يمثّل نهايةً لواحدة من أقسى المآسي الإنسانيّة الّتي واجهها أهلنا النّازحون"، معربًا عن أمله في أن "تشكّل هذه الخطوة بدايةً لمسار ينهي معاناة بقيّة المخيمّات، ويعيد أهلها إلى ديارهم بكرامة وأمان".

وكان قد تمّ إنشاء مخيم الركبان عام 2014، بعد هجرة الآلاف من أبناء مناطق ريف حمص الشّرقي وحماة باتجاه البادية. وكان المخيّم يقع قرب قاعدة للقوّات الأميركيّة في جنوب شرق سوريا في التنف على الحدود العراقيّة السوريّة، داخل ما يُطلق عليها منطقة "عدم اشتباك" حدّدتها وزارة الدّفاع الأميركيّة (البنتاغون) بهدف حماية القاعدة التنف من أي هجمات.

في الذّروة، أوى الركبان أكثر من مئة ألف شخص. لكن عشرات الآلاف غادروه على مرّ السنوات، لا سيّما بعدما أغلق الأردن حدوده عام 2016، ما أرغم كثرًا على العودة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السّوريّة، هربًا من الجوع والفقر ونقص الخدمات الطبيّة.

ووصل عدد النّازحين في المخيّم بين عامَي 2018 و2019، إلى نحو 50 ألف نازح، وفق الأمم المتّحدة. وقبل سقوط الرّئيس السّوري بشار الأسد في كانون الأوّل 2024، كان المخيّم يؤوي نحو 8 آلاف شخص معزولين تمامًا عن المناطق الّتي كانت تسيطر عليها قوّات الجيش السّابق، بينما لم تسمح السّلطات حينها إلّا نادرًا بدخول المساعدات إليه.