توقعات بوصول فريق إنقاذ الإثنين لإخماد حريق على سفينة شحن تنقل 3 آلاف سيارة قبالة ألاسكا

ذكرت تقارير صحافيّة، بحسب وكالة "فرانس برس"، أنّ فرق الإطفاء لن تتمكّن من التّدخّل قبل يوم الإثنين المقبل، لإخماد حريق شبّ على سفينة شحن طولها 183 مترًا، تنقل ثلاثة آلاف سيّارة بينها 750 كهربائيّة أو هجينة، قبالة سواحل ولاية ​ألاسكا​ الأميركيّة.

وكان قد تلقّى خفر السّواحل في ألاسكا نداء استغاثة يوم الثّلثاء الماضي، بشأن حريق على السّفينة "مورنينغ ميداس- Morning Midas" الّتي تديرها شركة "زودياك ماريتايم- ​Zodiac Maritime​" البريطانيّة، وكان على متنها طاقم مؤلّف من 22 فردًا وآلاف السّيّارات. وقد غادر الطّاقم السّفينة على متن زوارق إنقاذ، قبل أن تساعدهم سفينة خاصّة.

وأوضح خفر السّواحل في بيان، أنّ التّحليق فوق سفينة الشّحن المتواجدة راهنًا على بُعد 547 كيلومتًرا من جنوب غرب ألاسكا، أكّد أنّ الحريق لا يزال مستعرًا الأربعاء، مشيرًا إلى أنّ "في الوقت الرّاهن، لا توجد مؤشّرات ظاهرة إلى أنّ المياه بدأت تتسرّب إلى داخل السّفينة، أو أي اختلال في توازنهاـ فيما حجم الأضرار غير معروف".

من جهته، كشف النّاطق باسم شركة "زودياك ماريتايم" داستن إينو، أنّه لا توجد سفن لمكافحة الحرائق في المنطقة القريبة من السّفينة المشتعلة، للمساعدة في إخماد الحريق، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة، الّتي أفادت بأنّه يُتوقّع أن يصل فريق إنقاذ الإثنين المقبل.