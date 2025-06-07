ترامب: أعتقد أن علاقتي بماسك انتهت ولا أرغب بإصلاحها وسيواجه عواقب إذا موّل الديمقراطيين

أكّد الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أنّه ستكون هناك "عواقب" إذا قام الرّئيس التّنفيذي لشركتَي "تسلا" و"سبيس إكس" الملياردير ​إيلون ماسك​ بتمويل المرشّحين الدّيمقراطيّين لخوض الانتخابات ضدّ الجمهوريّين، الّذين يصوّتون لصالح مشروع قانون الميزانيّة الشّامل للحزب الجمهوري، مشدّدًا على أنّه "سيتعيّن عليه أن يدفع عواقب وخيمة للغاية إذا فعل ذلك".

وأعلن، في تصريح لشبكة "إن بي سي نيوز" الأميركيّة، أنّه "ليست لديه رغبة في إصلاح علاقته مع ماسك"، بعد أن اندلع الخلاف بينهما على الملأ في وقت سابق من هذا الأسبوع. وعمّا إذا كان يعتقد أنّ علاقته مع ماسك قد انتهت، قال: "أعتقد ذلك، نعم".

وأشار ترامب إلى "أنّني مشغول جدًّا بأمور أخرى ولا أنوي التحدّث إلى ماسك" قريبًا، متّهمًا إيّاه بـ"عدم احترام منصب الرّئيس. أعتقد أنّ هذا أمرٌ سيّئ للغاية، لأنّه لا يحترم منصب الرّئيس إطلاقًا. لا يمكن لأحد أن يسيء إلى منصب الرّئيس".