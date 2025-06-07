الشرطة الألمانية: توقيف رجل صدم بسيارته حشدًا من الناس في مدينة باساو

أعلنت الشرطة الألمانيّة أنّ "رجلًا صدم بسيّارته حشدًا من النّاس في مدينة باساو (Passau) بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا".
وأوضحت أنّها لا تعرف بعد ما إذا كان الحادث متعمّدًا، لكن "في الوقت الحالي، لا يمكن استبعاد أن يكون الرّجل قد تعمّد دهس مجموعة من الأشخاص"، مشيرةً إلى أنّ إدارة التّحقيقات الجنائيّة في باساو تُجري تحقيقًا ميدانيًّا، كما تمّ احتجاز السّائق.
وأفادت وسائل إعلام ألمانيّة، بأنّ ثلاثة أشخاص أُصيبوا بجروح خطيرة في الحادث.
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