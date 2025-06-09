الحرس الوطني ينتشر في لوس أنجلوس وسط احتجاجات على استهداف المهاجرين

وصل الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا إلى لوس أنجليس اليوم الأحد بأمر من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بعد احتجاج المئات على مدى يومين على الحملة ضد المهاجرين في إطار ​سياسة ترامب المتشددة​.

وأظهرت لقطات مصورة اصطفاف نحو 12 من أفراد الحرس الوطني عند مبنى اتحادي في وسط مدينة لوس أنجلوس نُقل إليه محتجزون إثر مداهمات استهدفت مهاجرين يوم الجمعة، مما أشعل فتيل احتجاجات استمرت طوال يوم أمس.

يقع هذا المجمع بالقرب من مبنى مجلس مدينة لوس أنجلوس الذي من المقرر تنظيم احتجاج آخر أمامه في وقت لاحق اليوم. وأكدت القيادة الشمالية الأميركية أن قوات الحرس الوطني بدأت في الانتشار وأن بعضها موجود بالفعل ميدانيا.

وذكر ترامب بانه “لن يتم التسامح مع هذه الاحتجاجات اليسارية الراديكالية التي ينظمها محرضون ومثيرو شغب غالبا ما يحصلون على أجور مقابل ذلك”.

واتهم جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا الرئيس الأميركي بنشر الحرس الوطني بغرض الاستعراض.

وأظهرت لقطات مصورة أيضا وجود ما لا يقل عن ست مركبات تبدو عسكرية ودروع لمكافحة الشغب اليوم أمام المبنى الاتحادي الذي قالت وزارة الأمن الداخلي إن نحو “1000 من مثيري الشغب” نظموا احتجاجا أمامه يوم الجمعة. ولم يتسن لرويترز التحقق من رواية الوزارة.