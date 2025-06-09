ترامب: سنفعل ما يجب فعله وسنرسل كل ما نحتاجه لضمان استتباب القانون والنظام في لوس أنجلس

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الى أنه "إذا لم يتم تطبيق القانون في كاليفورنيا فسنتعامل مع الأمر، وهناك الكثير من العنف في كاليفورنيا وحاكمها لا يتمتع بالكفاءة".
وذكر أننا "سنفعل ما يجب فعله وسنرسل كل ما نحتاجه لضمان استتباب القانون والنظام في لوس أنجلس، وما رأيناه في لوس أنجلس هو الكثير من العنف بوجود حاكم غير كفؤ للولاية".
هذا وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، أنه "مقزز أن تحمي عمدة لوس أنجلس مثيري الشغب والمهاجرين المجرمين على حساب الأميركيين، وترامب والوزيرة كريستي سيعيدان النظام إلى لوس أنجلس إذا لم يفعل قادتها ذلك".
وقال وزير الخزانة، إن "تهديد حاكم كاليفورنيا بحجب مدفوعات ضرائب الولاية عن الحكومة الفيدرالية جريمة تهرب ضريبي".
من جهتها ذكرت القيادة الأميركية الشمالية، ان "الحرس الوطني بكاليفورنيا يحمي مع وزارة الأمن الداخلي الممتلكات وموظفي لوس أنجلس".
