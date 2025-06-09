القناة 13: نتانياهو يسعى إلى تمرير تسوية جديدة بشأن قانون التجنيد، تتضمن تعليق العقوبات بحق المتخلفين عن الخدمة العسكرية لعدة أشهر

يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، ​بنيامين نتانياهو​، إلى التوصل لتسوية في مسعى لحل أزمة قانون التجنيد مع ​الأحزاب الحريدية​، تقضي بتأجيل تطبيق العقوبات لعدة أشهر حتى نهاية العام، ثم تُطبّق مباشرة في حال عدم تحقيق أهداف التجنيد.

ويهدف المقترح إلى سد الفجوة بين مطلب الأحزاب الحريدية التي تريد تأجيل العقوبات لعام إضافي على الشبان الذين يتهربون من الخدمة العسكرية، وموقف رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، الذي يصر على فرضها فور دخول القانون حيز التنفيذ.

ووفقا للقناة 13 الإسرائيلية، فإن التسوية الجديدة تُبقي على معظم العقوبات التي طالب بها إدلشتاين، فيما ينتظر ردود سائر أحزاب الائتلاف قبل اتخاذ قرار بشأنها.

وفي هذا السياق، دعت رئاسة الحكومة إلى اجتماع بين نتانياهو، إدلشتاين، وممثلي الأحزاب الحريدية، سعياً للتوصل إلى تفاهمات حول القانون، ولم يُحدَّد موعد اللقاء حتى الآن.

وكانت التقارير الإسرائيلية قد أفادت بأن إدلشتاين اقترح إعفاءً قانونيًا شاملاً عن الخدمة لكل طلاب المعاهد التوراتية، مقابل دعوة علنية من كبار الحاخامات لتجنيد الشبان غير المنخرطين في الدراسة.