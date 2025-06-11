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نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لاجتماع السبت المقبل

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نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لاجتماع السبت المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الأربعاء، 11 يونيو 2025 06:18 م

وجه نقيب المحامين، عبدالحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، لحضور اجتماع يوم السبت، الموافق 14 يونيو 2025، فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بنادى المحامين بأكتوبر، وذلك لبحث ترتيبات عقد الجمعية العمومية الطارئة.

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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