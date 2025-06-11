شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لاجتماع السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

وجه نقيب المحامين، عبدالحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، لحضور اجتماع يوم السبت، الموافق 14 يونيو 2025، فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بنادى المحامين بأكتوبر، وذلك لبحث ترتيبات عقد الجمعية العمومية الطارئة.