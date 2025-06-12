شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: تكاتفنا خلف القيادة السياسية ضمان عبور التحديات ومواصلة البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن المرحلة الراهنة التى تمر بها الدولة المصرية تستوجب من جميع القوى الوطنية ومؤسسات الدولة والمواطنين تكثيف الجهود والتكاتف خلف القيادة السياسية الواعية والمخلصة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، من أجل عبور التحديات وتعزيز مسيرة البناء والتنمية.

وقال"عابد" إن ما تواجهه مصر اليوم من تحديات إقليمية ودولية غير مسبوقة – سواء على المستوى الأمنى أو الاقتصادى أو السياسى – يتطلب وحدة الصف الوطنى، والاصطفاف خلف مشروع الدولة الوطنية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تبذل جهودًا جبارة فى ملفات حيوية أبرزها: الأمن القومى، حماية حدود الدولة، تطوير البنية التحتية، والنهوض بقطاعات حيوية مثل النقل والتعليم والصحة.

وشدد النائب علاء عابد على أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تتابع عن كثب كافة مشروعات التطوير الجارى تنفيذها فى قطاع النقل، والتى تُعد من ركائز الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن ما تحقق فى هذا القطاع خلال السنوات الماضية يُعد طفرة حقيقية غير مسبوقة، سواء من حيث تحديث منظومة السكك الحديدية، أو تطوير الطرق والكبارى، أو إدخال تكنولوجيا النقل الذكي.

وأضاف أن البرلمان، بكامل أعضائه، يقف داعمًا لكافة قرارات القيادة السياسية التى تهدف إلى حماية الأمن القومى وتحقيق الاستقرار، داعيًا جميع فئات الشعب المصرى إلى التحلى بالوعى والمسؤولية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو حملات التشكيك المغرضة التى تستهدف زعزعة الثقة بين المواطن والدولة.

واختتم النائب علاء عابد تصريحه بالتأكيد على أن مصر قادرة، بقيادتها الحكيمة ووعى شعبها، على تجاوز التحديات وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، داعيًا إلى مزيد من العمل والإنجاز والتلاحم الوطنى فى هذه المرحلة الدقيقة.