إسرائيل ترصد صواريخ أطلقت من إيران

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، رصد إطلاق صواريخ إيرانية نحو شمال إسرائيل حيث تم تفعيل صافرات الإنذار في اليوم الرابع من التصعيد بين البلدين.

وقال الجيش، في بيان "دوت، قبل وقت قصير، صافرات الإنذار في عدة مناطق في الشمال بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل".

وأكد "العمل على اعتراض الصواريخ وشن ضربات طالما كان ذلك ضروريا للتصدي للتهديد".

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الاثنين إن قوات بلاده "ستضرب" إسرائيل حتى توقف هجماتها.

وأورد عراقجي في منشور على منصة إكس "سنواصل ضرب" إسرائيل "طالما كان ذلك ضروريا لضمان توقفهم عن إطلاق النار على شعبنا".