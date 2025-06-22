شكرا لقرائتكم خبر منظمة اليونيسف تحذر من نفاد مياه الشرب في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت منظمة اليونيسف من نفاد مياه الشرب في غزة بغضون أسابيع، ما لم يتم السماح بدخول الوقود إلى القطاع.

وأشارت المنظمة إلى أنه لم يتبق سوى 87 مرفقا لإنتاج المياه تعمل، من أصل 217 مرفقا، مشددة على ضرورة الوصول العاجل للوقود لإنتاج ومعالجة وتوزيع المياه لأكثر من مليوني فلسطيني.

وحذرت من أن انقطاع وصول الوقود لأكثر من 100 يوم، يهدد بموت الأطفال عطشا وتفاقم الأمراض التي انتشرت بالفعل.

ولفتت اليونيسف إلى ارتفاع عدد حالات الوفاة للأطفال الذين يدخلون المستشفيات للعلاج، من سوء التغذية الحاد بنسبة 50%، بين شهري أبريل ومايو الماضيين.