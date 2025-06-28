السلطات المكسيكية اعلنت ضبط 3.5 طن من الكوكايين مخبأة داخل غواصة شبه مغمورة قبالة ساحل المحيط الهادئ

أعلنت السلطات المكسيكية "ضبط 3.5 طن من ​الكوكايين​ مخبأة داخل غواصة شبه مغمورة قبالة ساحل المحيط الهادئ".

وكشفت البحرية المكسيكية في بيان أن "الوحدة البحرية التي يبلغ طولها 15 مترا وتم تشغيلها بواسطة ثلاثة أفراد وتحمل 180 طردا من الكوكايين، تم رصدها خلال دورية بحرية قبالة ولاية غيريرو الجنوبية".

ونشرت السلطات صورا للمخدرات المضبوطة والتي تقدر قيمتها بنحو 42 مليون دولار بجانب سفينة البحرية المكسيكية، بالإضافة إلى مقطع فيديو يظهر عملية اعتراض المركبة في البحر.

وأفادت البحرية بأن "السلطات المكسيكية صادرت أكثر من 44.8 طنا من الكوكايين في البحر منذ تولي الرئيسة كلوديا شينباوم منصبها في تشرين الاول الماضي".