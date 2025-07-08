رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية: هزة أرضية بقوة 5 درجات في البحر الأبيض المتوسط

أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنه "تم تسجيل هزة أرضية بقوة 5 درجات في البحر الأبيض المتوسط على بعد 188 كيلو مترا من منطقة داتشا بولاية موغلا".

