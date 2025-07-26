عطية استبعد إجراء الانتخابات بموعدها: لبنان خسر 5000 كلم مربع من البحر عام 2007

كشف النّائب ​سجيع عطية​ أنّ "رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ قال له إنّ المبعوث الأميركي توم براك خرج "مبسوط" من الاجتماع معه"، مؤكّدًا أنّ "​لبنان​ بحاجة إلى ضمانة، وأنّ المطلوب من الأميركي أن يكون حاسمًا أكثر".

وأشار في حديث لقناة الـ"LBCI"، إلى أنّه "استفزّني الانسياب التام في موضوع رفع الحصانة عن النّائب ​جورج بوشكيان​، وكأنّ لا أحد في البلد أخطأ بحق المال العام، ولم تكن هناك وحدة معايير في هذا الإطار"، متسائلًا: "كيف لسياسي أن يحقّق مع سياسي؟ الاعتراض الأساسي هو على المشهديّة والأسلوب، أي اتجهنا نحو الأضعف فقط لنظهر للخارج أنّنا نكافح الفساد".

وشدّد عطيّة على أنّ "المشهد في ​سوريا​ مخيف، وأي فوضى فيها ستنعكس على لبنان، والبلاد في موقف حسّاس جدًّا"، لافتًا إلى أنّ "في العام 2007، أجرت حكومة فؤاد السنيورة نوعًا من الاتفاق مع القبارصة بموضوع ترسيم الحدود، لكن ​قبرص​ غشّت لبنان، والأخير خسر نحو 5000 كلم مربّع من البحر".

واستبعد أن "تجري ​الانتخابات النيابية​ في موعدها"، معتبرًا أنّ "الجميع سعيد بالنّتائج الحاليّة، وألّا مصلحة لأحد بإجرائها".