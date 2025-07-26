كشف النّائب سجيع عطية أنّ "رئيس مجلس النّواب نبيه بري قال له إنّ المبعوث الأميركي توم براك خرج "مبسوط" من الاجتماع معه"، مؤكّدًا أنّ "لبنان بحاجة إلى ضمانة، وأنّ المطلوب من الأميركي أن يكون حاسمًا أكثر".
وأشار في حديث لقناة الـ"LBCI"، إلى أنّه "استفزّني الانسياب التام في موضوع رفع الحصانة عن النّائب جورج بوشكيان، وكأنّ لا أحد في البلد أخطأ بحق المال العام، ولم تكن هناك وحدة معايير في هذا الإطار"، متسائلًا: "كيف لسياسي أن يحقّق مع سياسي؟ الاعتراض الأساسي هو على المشهديّة والأسلوب، أي اتجهنا نحو الأضعف فقط لنظهر للخارج أنّنا نكافح الفساد".
وشدّد عطيّة على أنّ "المشهد في سوريا مخيف، وأي فوضى فيها ستنعكس على لبنان، والبلاد في موقف حسّاس جدًّا"، لافتًا إلى أنّ "في العام 2007، أجرت حكومة فؤاد السنيورة نوعًا من الاتفاق مع القبارصة بموضوع ترسيم الحدود، لكن قبرص غشّت لبنان، والأخير خسر نحو 5000 كلم مربّع من البحر".
واستبعد أن "تجري الانتخابات النيابية في موعدها"، معتبرًا أنّ "الجميع سعيد بالنّتائج الحاليّة، وألّا مصلحة لأحد بإجرائها".
كانت هذه تفاصيل خبر عطية استبعد إجراء الانتخابات بموعدها: لبنان خسر 5000 كلم مربع من البحر عام 2007 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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