استقبل رئيس مجلس النّواب نبيه بري في عين التينة، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، حيث تناول اللّقاء تطوّرات الأوضاع العامّة والمستجدّات السّياسيّة والميدانيّة وشؤونًا تشريعيّة.
وتابع برّي أيضًا تطوّرات الأوضاع العامّة والمستجدّات، خلال لقائه مستشار رئيس الجمهوريّة العميد أندريه رحال.
كما استقبل المفتي الشّيخ أحمد طالب، بحضور مدير العمليّات الماليّة في مصرف لبنان علي طالب.
والتقى برّي كذلك قائد منطقة الجنوب الإقليميّة في قوى الأمن الدّاخلي العميد أحمد أبو ضاهر.
كانت هذه تفاصيل خبر بري تابع التطورات مع سلام ومسستشار عون والتقى المفتي طالب وقائد منطقة الجنوب بقوى الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.