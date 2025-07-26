بري تابع التطورات مع سلام ومسستشار عون والتقى المفتي طالب وقائد منطقة الجنوب بقوى الأمن

استقبل رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ في عين التينة، رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​، حيث تناول اللّقاء تطوّرات الأوضاع العامّة والمستجدّات السّياسيّة والميدانيّة وشؤونًا تشريعيّة.

وتابع برّي أيضًا تطوّرات الأوضاع العامّة والمستجدّات، خلال لقائه مستشار رئيس الجمهوريّة العميد أندريه رحال.

كما استقبل المفتي الشّيخ أحمد طالب، بحضور مدير العمليّات الماليّة في مصرف لبنان علي طالب.

والتقى برّي كذلك قائد منطقة الجنوب الإقليميّة في قوى الأمن الدّاخلي العميد أحمد أبو ضاهر.