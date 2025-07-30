تحذيرات جديدة من تسونامي في الصين والبيرو بعد الزلزال العنيف قبالة كامتشاتكا

أصدرت السلطات الصينية، الأربعاء، تحذيرًا من خطر تعرّض أجزاء من شرق البلاد لأمواج مدّ عالٍ (تسونامي)، وذلك بعد الزلزال القوي الذي ضرب المحيط الهادئ قبالة السواحل الروسية.
وفي السياق نفسه، أعلنت البحرية البيروفية الثلاثاء عن تحذير من تسونامي على طول سواحل البلاد، مشيرة عبر حسابها على منصة "إكس" إلى أنّ التحذير صدر عقب الزلزال الذي بلغت قوته 8.8 درجات.
وكان زلزال قوي قد وقع قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية في المحيط الهادئ، متسبّبًا بأمواج تسونامي ضربت مدينة سيفيرو-كوريلسك في شمال جزر الكوريل. وأجبرت هذه الموجات السلطات الروسية على إجلاء السكان، في وقت صدرت فيه تحذيرات مشابهة من خطر تسونامي في المكسيك والإكوادور.
