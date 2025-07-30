تسونامي ضرب جزر الكوريل بعد زلزال قوي كامتشاتكا الروسية والمكسيك والإكوادور تعلنان حالة تأهّب

تسبّبت أمواج مد عالٍ (تسونامي) ناجمة عن زلزال ضخم بلغت قوّته 8.7 درجات ووقع في المحيط الهادئ قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، بفيضانات في مدينة سيفيرو-كوريلسك الواقعة في شمال جزر الكوريل، وفق ما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية.
وأفادت الوزارة في بيان أنّ "أمواج تسونامي غمرت أجزاء من مدينة سيفيرو-كوريلسك الساحلية وتمّ إجلاء السكّان"، فيما أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منشآت ومبانٍ مغمورة بالمياه في المدينة التي يقدّر عدد سكانها بحوالي ألفي نسمة.
وفي أعقاب الزلزال، أمرت السلطات المكسيكية السكان بالابتعاد عن المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ تحسّبًا لوصول تسونامي. وأوضحت البحرية المكسيكية في بيان أنّها تتوقع "تيارات قوية عند مداخل الموانئ" من ولاية باخا كاليفورنيا في الشمال إلى تشياباس في الجنوب.
وفي السياق ذاته، أصدرت السلطات الإكوادورية أمرًا بـ"إخلاء احترازي" لشواطئ أرخبيل غالاباغوس، وذلك في إطار الاستعداد لاحتمال وصول موجات مدّ ناجمة عن الزلزال.
