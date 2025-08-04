توقف العمل في مرفأ بيروت عند السادسة مساء في ذكرى انفجار المرفأ

يتوقف العمل في مرفأ بيروت اليوم الاثنين في ٤ آب ٢٠٢٥، عند السادسة مساء، بتوجيه من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، في الذكرى الخامسة لانفجار ٤ آب، وقوفاً دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء الانفجار.
وفي هذه اللحظة الرمزية، ستُطلق البواخر صافراتها، وترفع الرافعات إلى الأعلى، في تحية وفاء وصمت يجسد عمق الجرح الوطني في هذه الذكرى الأليمة.
