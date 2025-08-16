السعودية وقطر ترفضان تصريحات نتنياهو

القاهرة - كتب محمد نسيم - رفضت السعودية وقطر ، مساء اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 ، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي أكد فيها ارتباطه بما أسماه رؤية إسرائيل الكبرى.

وأعربت الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات للتصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن ما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، مؤكدة رفضها التام للمشاريع الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال.

وقالت الخارجية، في بيان نشرته عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "المملكة تدين بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال ما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، ورفضها التام للأفكار والمشاريع الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

وجددت المملكة تأكيدها على الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أراضيه، استنادًا إلى القوانين الدولية ذات الصلة.

كما حذّرت الرياض، المجتمع الدولي من إمعان الاحتلال الإسرائيلي في الانتهاكات الصارخة التي تقوض أسس الشرعية الدولية، وتعتدي بشكل سافر على سيادة الدول، وتهدد الأمن والسلم إقليميا وعالميا.

اعتبرت قطر، الأربعاء، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمي بـ"رؤية إسرائيل الكٌبرى" امتدادا لنهج الغطرسة وتأجيج الأزمات، مطالبة بتضامن دولي لمواجهة تلك الاستفزازات التي تعرض "المنطقة لمزيد من العنف والفوضى".

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية القطرية على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وتعقيبا على ذلك، قالت الخارجية القطرية في بيانها إن "دولة قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمى بـ(رؤية إسرائيل الكبرى)".

وأضافت أن الدوحة تعد هذه التصريحات "امتدادا لنهج الاحتلال القائم على الغطرسة، وتأجيج الأزمات والصراعات والتعدي السافر على سيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية".

وأكدت على أن "الادعاءات الإسرائيلية الزائفة والتصريحات التحريضية العبثية لن تنتقص من الحقوق المشروعة للدول والشعوب العربية".

وطالبت المجتمع الدولي بـ"التضامن لمواجهة هذه الاستفزازات التي تعرض المنطقة للمزيد من العنف والفوضى".

وجددت الوزارة دعم بلادها الكامل لـ"كافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام في المنطقة، وتوطيد الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا".

المصدر : وكالات