التجارة والدفاع على رأس جدول أعمال قمة أميركية كورية جنوبية

ابوظبي - سيف اليزيد - يستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، في البيت الأبيض اليوم الاثنين، لإجراء محادثات من المتوقع أن تركز على قضايا التجارة والدفاع.

قد يسهم أول لقاء شخصي بين الزعيمين في توضيح تفاصيل اتفاقية التجارة الجديدة التي توصل إليها البلدان الشهر الماضي، والتي بموجبها تستثمر كوريا الجنوبية مئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة، مقابل خفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الكورية الجنوبية من 25% إلى 15%.

وقال ترامب عند الإعلان عن هذه الاتفاقية إن كوريا الجنوبية ستكون "منفتحة تماما على التجارة" مع الولايات المتحدة، وتستورد سلعا مثل السيارات والمنتجات الزراعية منها، في حين تعد السيارات أبرز صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة.

يذكر أن الفائض التجاري لكوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة من أكبر الفوائض التجارية للدول الحليفة للولايات المتحدة ويسعى ترامب إلى تقليص هذه الفوائض.

من ناحيته، أعلن مكتب لي عن اعتزام الزعيمين مناقشة التعاون في قطاعات تصنيع رئيسية مثل أشباه الموصلات والبطاريات وبناء السفن. وقد شكل هذا القطاع الأخير مجال تركيز خاص للرئيس الأميركي.

وفيما يتعلق بالدفاع، من المواضيع المحتمل مناقشتها استمرار وجود القوات الأميركية في كوريا الجنوبية والتهديد الذي تمثله كوريا الشمالية.