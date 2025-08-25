قتلى جراء تحطم طائرة في جزيرة بريطانية

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت الشرطة البريطانية، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب رابع بجروح بالغة، جراء تحطم طائرة هليكوبتر خلال تدريب، قرب منتجع ساحلي في جزيرة وايت، اليوم الاثنين.

وأحجمت شرطة هامبشير وجزيرة وايت عن تقديم مزيد من المعلومات بشأن القتلى والمصاب، كما لم تُعلق على ملابسات الحادث.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن الشركة المشغلة للطائرة "نورثمبريا هليكوبتر" قولها إن إحدى طائراتها من طراز "G-OCLV"، تعرضت لحادث أثناء تدريب.

وذكرت الشرطة في وقت سابق أن الطائرة سقطت في حقل بالقرب من فينتنور.

وأرسلت خدمة الإسعاف الجوي في هامبشير وجزيرة وايت فريقاً للرعاية الحرجة، ضم طبيباً ومسعفاً متخصصين.

وقال متحدث باسم خدمة الإسعاف إنها نقلت شخصاً واحداً إلى المستشفى.