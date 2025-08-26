فنلندا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي

ابوظبي - سيف اليزيد - ستوكهولم (رويترز)

قال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب أمس، إن الوضع في غزة كارثة تعكس فشل الإنسانية، وشدد على أن تصرفات إسرائيل في القطاع تنتهك القانون الدولي.

وفي السياق، انتقد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الحكومة الإسرائيلية بسبب خطط التغول في مدينة غزة. وقال الوزير خلال مؤتمر السفراء الكرواتيين في العاصمة الكرواتية زغرب أمس، إن «مصداقية ألمانيا كفاعل أوروبي عالمي تعتمد على اتساق السياسة الألمانية في الدفاع عن القانون الدولي، ورفض الإرهاب، وحماية الحياة المدنية».

وأضاف: «نرى أن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بالاستيلاء على مدينة غزة وتكثيف العمليات البرية لا يحقق أيا من هذه الأهداف».

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء استمرار الحرب الإسرائيلية منذ نحو 23 شهراً إلى 62 ألفاً و744 قتيلاً، و158 ألفاً و259 مصاباً.

وقالت الوزارة في بيان إحصائي يومي، إن 58 قتيلاً و308 مصابين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية، وأكدت وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة بسبب نقص المعدات واستمرار الهجمات.