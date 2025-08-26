اتصال نادر بين الهند وباكستان للتحذير من فيضانات وشيكة

في خطوة اعتُبرت مؤشرا على تماس محدود بين الجارتين النوويتين، وجهت الهند تحذيرا رسميا إلى باكستان بشأن احتمال وقوع فيضانات عبر الحدود، عقب هطول أمطار موسمية غزيرة تضرب جنوب آسيا. وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن نيودلهي نقلت هذا التحذير عبر القنوات الدبلوماسية، لا من خلال لجنة مياه نهر السند، وهي الآلية الدائمة التي أُنشئت بموجب معاهدة عام 1960 برعاية البنك الدولي.

أسس إنسانية

أوضح مسؤول هندي أن التحذير جاء على «أسس إنسانية»، ولا يرتبط بالالتزامات الواردة في المعاهدة. ولم تُصدر نيودلهي تعليقا رسميا حتى الآن.

ويعد هذا الاتصال الأول المُعلن منذ مايو الماضي، حين شنت الهند ضربات صاروخية داخل الأراضي الباكستانية ردا على هجوم أسفر عن مقتل 26 سائحا في كشمير، لترد إسلام أباد بقصف مماثل. حينها تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوساطة أفضت إلى وقف إطلاق نار هش، ما زال قائما حتى اللحظة.

خلفية سياسية

يأتي هذا التحرك بينما تجتاح الأمطار الموسمية باكستان والهند، متسببة في خسائر بشرية ومادية واسعة، حيث أعلنت السلطات الباكستانية أن الفيضانات أودت بحياة نحو 800 شخص منذ 26 يونيو، بينما سُجلت عشرات الوفيات في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية. وتزداد حساسية الوضع نظراً لكون المنطقة موضع نزاع مزمنا، إذ يطالب كل طرف بالسيادة الكاملة عليها.

معاهدة السند

تنظم معاهدة مياه نهر السند تقاسم الموارد المائية بين الجانبين، حيث تحتفظ الهند بالسيطرة على الأنهار الشرقية: رافي وسوتليج وبياس، بينما تشرف باكستان على الأنهار الغربية: جيلوم وتشيناب والسند. غير أن الهند علقت العمل بهذه الآلية بعد هجوم أبريل، في خطوة اعتبرتها إسلام أباد ضغطا سياسيا يهدد التعاون المائي في منطقة شديدة الهشاشة.

ويرى مراقبون أن لجوء نيودلهي إلى قنوات دبلوماسية مباشرة لنقل التحذير، بعيداً عن اللجنة الرسمية، يعكس الرغبة في إبقاء باب الاتصال مفتوح على الرغم من الخلافات، خاصة أن الفيضانات تشكل خطرا عابرا للحدود، لا يعترف بالخلافات السياسية.

مخاطر الفيضانات في المنطقة

• ارتفاع منسوب الأنهار قد يؤدي إلى تهديد السدود والبنى التحتية الحيوية.

• نزوح جماعي محتمل في القرى القريبة من مجاري الأنهار.

• تفشي الأمراض المرتبطة بالمياه، مثل الكوليرا والتيفوئيد.

• خسائر في الزراعة، خصوصا مع غمر مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.

• تعقيد الوضع الأمني في كشمير نتيجة تداخل الكوارث الطبيعية مع التوتر السياسي القائم.