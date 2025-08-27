الارشيف / اخبار العالم

الدنمارك: لا نستبعد الاعتراف بدولة فلسطين

ابوظبي - سيف اليزيد - كوبنهاغن (وكالات)

أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، أمس، أن بلادها لا تستبعد الاعتراف بدولة فلسطينية شرط أن تكون «ديمقراطية».
وقالت في مؤتمر صحافي «لا نرفض الاعتراف بفلسطين كدولة».
وأضافت «نؤيد ذلك، لطالما كنا نؤيد ذلك، هذا ما نرغب به، لكن من الواضح أنه علينا التحقق من أنها ستكون دولة ديمقراطية».
ويوم الأحد الماضي، خرج آلاف الدنماركيين إلى الشارع مطالبين بإنهاء الحرب في غزة، ودعوا الدنمارك إلى الاعتراف بدول فلسطين. وكتبت فريدريكسن على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «استمرار سياسة العنف التي ينتهجها نتنياهو في غزة غير مقبول». وأكدت أن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يخدم «الهدف الصائب».

