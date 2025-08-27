توماس براك يُغضب صحفيين بلبنان ويصف سلوكهم بـ"حيواني"، ما القصة؟

الرياص - اسماء السيد - خلال مؤتمر صحفي لوفد أمريكي في القصر الجمهوري اللبناني، الثلاثاء، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ولبنان توماس برّاك خلال تداخل أصوات وأسئلة الصحافيين: "أرجوكم اصمتوا للحظة، وأريد أن أخبركم شيئاً. في اللحظة التي يصبح فيها هذا الوضع فوضوياً وحيوانياً، سنرحل من هنا".

وتابع قائلاً: "إذا أردت أن تعرف ما يحدث، تصرف بتحضر، تصرف بلطف، تصرف بتسامح، لأن هذه هي مشكلة ما يحدث في المنطقة. أرجوكم، هل تعتقدوا أن هذا ممتع لنا؟ …".

وجاءت زيارة الوفد الأمريكي إلى بيروت من أجل الاطلاع على الإجراءات الحكومية المتعلقة بنزع سلاح حزب الله الذي يصر على رفض التخلي عنه.

WATCH: US Envoy Tom Barrack tells Lebanese journalists to “act civilized, not animalistic,” adding:



“This is the problem with the region.” pic.twitter.com/esWPVmdrjf — Clash Report (@clashreport) August 26, 2025

— Clash Report (@clashreport)

لاحقاً، عبرت رئاسة الجمهورية اللبنانية "عن تأسفها عن الكلام الذي صدر من على منبرها من قبل أحد ضيوفها اليوم".

تأسف رئاسة الجمهورية للكلام الذي صدر عفواً عن منبرها من قبل احد ضيوفها اليوم

وهي إذ تشدد على احترامها المطلق لكرامة الشخص الإنساني بشكل عام،

يهمها ان تجدد تقديرها الكامل لجميع الصحفيين والمندوبين الإعلاميين المعتمدين لديها بشكل خاص، وتوجه اليهم كل التحية على جهودهم وتعبهم لأداء… — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 26, 2025

— Lebanese Presidency (@LBpresidency)

وأصدر وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، بياناً عبر فيه عن أسفه لما بلغه من تصريح صدر عن أحد الوافدين الأجانب تجاه مندوبي وسائل الإعلام في القصر الجمهوري.

وزير الاعلام تابع من خارج لبنان ما جرى بين براك ومندوبي القصر الجمهوري ومكتبه يصدر بياناً يشدد على رسالة الصحافة النبيلة@DrPaulMorcos https://t.co/JxSudpDqRw — وزارة الإعلام (@MinistryInfoLB) August 26, 2025

— وزارة الإعلام (@MinistryInfoLB)

وأصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بياناً نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، وهي الوكالة الرسمية، يستنكر ما صدر عن مبعوث الولايات المتحدة.

وقال البيان: "مرة جديدة يتعرّض فيها الإعلام اللبناني لمعاملة أقل ما يقال عنها إنها خارجة عن أصول اللياقة والدبلوماسية، والمؤسف أكثر أنها صدرت عن مبعوث دولة عظمى يقوم بدور دبلوماسي".

واستغربت النقابة أن "يبادر السيد توم براك بوصف تصرّف رجال وسيدات الإعلام في القصر الجمهوري بالحيواني"، وقالت إن الأمر "غير مقبول على الإطلاق، لا بل مستنكر جداً …"

وطالبته بـ"إصدار بيان اعتذار علني من الجسم الإعلامي".

أما اتحاد الصحافيين في لبنان، فطالب وسائل الإعلام اللبنانية والعربية بمقاطعة أنشطة ومؤتمرات برّاك الصحافية إلى حين اعتذاره.

نطالب السيّد برّاك بتقديم اعتذار رسمي وعلني عمّا بدر منه تجاه الصحافيين، ونطالب السفارة الأميركية في بيروت بموقف تجاه هذه التصرّفات غير المقبولة، كما ندعو وسائل الإعلام اللبنانية والعربية إلى مقاطعة أنشطته ومؤتمراته الصحافية إلى حين اعتذاره.



ويؤكد "اتحاد الصحافيين والصحافيات في… pic.twitter.com/ECzSg4KWbp — اتحاد الصحافيين/ات في لبنان (@ujlebcom) August 26, 2025

— اتحاد الصحافيين/ات في لبنان (@ujlebcom)

ولم يظهر من المقاطع المصورة أو يُسمع وجود اعتراض من الحضور على حديث برّاك، لكن منصات التواصل الاجتماعي ضجّت بردود فعل غاضبة في الأوساط الإعلامية.

المذيعة السابقة والنائبة الحالية بولا يعقوبيان، رأت أن ما صدر عن برّاك "يكشف مدى انهيار صورة الدبلوماسية الغربيّة وانحطاطها في أبسط قواعد الاحترام والتخاطب الدبلوماسي".

ما صدر عن #توم_باراك اليوم مُستهجَن، ولا ينتقص من مكانة #الصحافة_اللبنانيّة، بل يكشف مدى انهيار صورة الديبلوماسية الغربيّة وانحطاطها في أبسط قواعد الاحترام والتخاطب الدبلوماسي!

فالصحافة في #لبنان، رغم كلّ الصعوبات، تبقى ركيزة الحرية وصوت الناس. أمّا ذهنيّة الاستعلاء والتعاطي… pic.twitter.com/4ULVV0gPpj — بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) August 26, 2025

— بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian)

وكتب الوزير السابق زياد المكاري عبر منصة (إكس): "الصحافيات والصحافيون في لبنان إرث كبير من الاحتراف والاحترام والمهنية. كل ما عدا ذلك من كلام أو توصيف، مرفوض ومدان".

برسم المبعوث الاميركي #توم_باراك :

الصحافيات والصحافيون في لبنان إرث كبير من الاحتراف والاحترام والمهنية. كل ما عدا ذلك من كلام أو توصيف، مرفوض ومدان.

لمن لا يعلم، نذكّر بأن الصحافة تأريخ للحظة وتوثيق للحدث ولسان المجتمع، وليست فوضى. — Ziad T. Makary (@ZiadMakary) August 26, 2025

— Ziad T. Makary (@ZiadMakary)

ووصفت الإعلامية اللبنانية ديانا مقلد ما حدث بأنه، "موقف وقح ومهين ومرفوض، ويتعارض مع أبسط قواعد اللياقة الدبلوماسية واحترام حرية الصحافة".

ما قاله المبعوث الأميركي توماس برّاك للصحافيين في قصر بعبدا حين وصف سلوكهم بـ“الحيواني” و“الفوضوي” هو موقف وقح ومهين ومرفوض، ويتعارض مع أبسط قواعد اللياقة الدبلوماسية واحترام حرية الصحافة.

لبنان يعيش تحت وطأة ضغط هائل ومساراتٍ شديدة الحساسية حول سلاح “حزب الله”. نقل النقاش من… — ديانا مقلد Diana Moukalled (@dianamoukalled) August 26, 2025

— ديانا مقلد Diana Moukalled (@dianamoukalled)

الكاتب السعودي داود الشريان تساءل، هل يمكن لمسؤول أمريكي أن يخاطب الصحافيين في واشنطن كما فعل توماس براك في بيروت؟

#الصحافة

هل يمكن لمسؤول أميركي أن يخاطب الصحافيين في واشنطن كما فعل توماس براك في بيروت؟

قال للصحفيين اللبنانيين ؛ " اهدأوا للحظة ، في اللحظة التي يصبح فيها الوضع فوضويا وanimalistic "تصرف بدائي ، او همجي او حيوانيا " سنغادر. pic.twitter.com/UaIq2Mn3n8 — داود الشريان (@alshiriandawood) August 26, 2025

— داود الشريان (@alshiriandawood)