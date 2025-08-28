مقتل 6 جنود سوريين بضربات إسرائيلية قرب دمشق

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (وكالات)

قتل ستة جنود سوريين في ضربات نفذتها طائرات إسرائيلية قرب دمشق، وفق حصيلة جديدة أوردها التلفزيون الرسمي السوري صباح أمس. وأفادت قناة الإخبارية الرسمية بسقوط «ستة قتلى من عناصر الجيش السوري جراء استهدافات بالطائرات المسيرة التابعة للاحتلال الإسرائيلي» قرب مدينة الكسوة في ريف دمشق.

وأعربت الخارجية السورية في بيان أمس عن بالغ إدانتها واستنكارها للاعتداء، مؤكدة أنه يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وخرقاً فاضحاً لسيادة سوريا.

ودعت دمشق المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة.

وفي وقت سابق، قال مسؤول في وزارة الدفاع السورية إنّ ثلاثة جنود قتلوا في ضربات الطيران الإسرائيلي عند أطراف العاصمة.

وأتت الضربات في الكسوة بعد ساعات على إعلان وكالة الأنباء الرسمية السورية عن مقتل شاب جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي.