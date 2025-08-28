محدث: ويتكوف: ترامب سيرأس الأربعاء اجتماعا مهما بشأن "اليوم التالي" لغزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ليلة الثلاثاء/الأربعاء، إن لدى الإدارة الأميركية اجتماع كبير في البيت الأبيض يوم الأربعاء، سيتناول مسألة "اليوم التالي" للحرب على قطاع غزة .

وقال ويتكوف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لدينا اجتماع كبير في البيت الأبيض حول 'اليوم التالي للحرب' - سنتوصل إلى تسوية في غزة قبل نهاية العام".

وعندما سُئل ويتكوف: "من يُؤخّر نهاية الحرب؟" أجاب: " حماس . هناك صفقةٌ مطروحةٌ لإطلاق سراح عشرة مختطفين نعتقد أنهم على قيد الحياة منذ ستة أسابيع. حماس هي التي أبطأت العملية، وهي التي تُعلن الآن قبولها بالصفقة، وهذا يحدث لأن الإسرائيليين يضغطون عليها".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان منفصل أن الوزير ماركو روبيو سيلتقي مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في واشنطن يوم الأربعاء.

ونشرت الوزارة نبأ الاجتماع في جدول أعمالها الرسمي مشيرة إلى أنه سيعقد في مقر الوزارة في تمام الساعة 15:15 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (19:15 بتوقيت جرينتش).

وبدأت ولاية ترامب بوقف إطلاق نار دام شهرين، وانتهى بغارات إسرائيلية أودت بحياة 400 فلسطيني في 18 مارس آذار. وفي الأسابيع القليلة الماضية، أثارت صور الفلسطينيين الجوعى في غزة، ومنهم الأطفال، صدمة على مستوى العالم وزادت من حدة الانتقادات الموجهة لإسرائيل نتيجة تدهور الأوضاع الإنسانية.

المصدر : MSN