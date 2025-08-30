بريطانيا تمنع مشاركة وفد إسرائيلي في أكبر معرض تجاري دفاعي لها

القاهرة - كتب محمد نسيم - قررت الحكومة البريطانية، منع مسؤولين إسرائيليين من المشاركة في أكبر معرض تجاري دفاعي لها بسبب عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة .

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية لصحيفة بوليتيكو: "أبلغنا حكومة إسرائيل بقرارنا منع وفد رسمي من المشاركة في المعرض العسكري السنوي في لندن بسبب استمرار الحرب في غزة فيما سيسمح للشركات الإسرائيلية المستقلة بالمشاركة.

ومن جانبها، قالت وزارة الجيش الإسرائيلي، إن "بريطانيا فرضت قيودا على مشاركتنا في معرض عسكري بلندن سيعقد الشهر المقبل وقررنا مقاطعته بالكامل".

وكانت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر أعلنت في يوليو/ تموز إنها ستعترف بدولة فلسطينية ما لم تتخذ لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة.

وأكد ستارمر حينها، إلى أهمية وضع خطة شاملة لإنهاء المأساة في قطاع غزة والوصول إلى تسوية طويلة الأمد، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

المصدر : وكالة وفا