واشنطن تلغي تأشيرات مسؤولين فلسطينيين من حضور اجتماعات الأمم المتحدة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، 29 أغسطس 2025، أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، حيث تعتزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان، إن "وزير الخارجية ماركو روبيو يرفض ويلغي تأشيرات أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وبحسب البيان، دعت واشنطن السلطة الفلسطينية إلى "وقف محاولاتها لتجاوز المفاوضات من خلال حملات الحرب القانونية الدولية، بما في ذلك الاستئناف أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وجهودها الرامية إلى ضمان الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية افتراضية"، مشيرة إلى أن "هاتان الخطوتان ساهمتا في رفض حماس إطلاق سراح رهائنها، وفي انهيار محادثات وقف إطلاق النار في غزة ".

كذلك أضاف البيان "لا تزال الولايات المتحدة منفتحة على إعادة التواصل بما يتوافق مع قوانينها، شريطة أن تفي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بالتزاماتها وتتخذ خطوات ملموسة للعودة إلى مسار بناء للتسوية والتعايش السلمي مع إسرائيل".

وتأتي هذه الخطوة في ظل تواتر الأنباء عن نية بعض الدول الغربية إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال هذه الاجتماعات. وتعتبر هذه الخطوة الأمريكية غير عادية، بل وتتناقض مع الاتفاقية الموقعة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة، والتي تُلزم واشنطن بمنح تأشيرات دخول للوفود المشاركة في الجمعية العامة.

المصدر : عرب 48 - العربية