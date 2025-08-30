فيضانات تخلف قتلى وجرحى وأضرارا في أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - أسفرت الفيضانات عن مقتل خمسة أشخاص في ولاية ننكارهار الأفغانية وإصابة ثمانية آخرين وتضرر سدود وطرق وآلاف من الأفدنة من الأراضي الزراعية.

وقال مسؤول محلي في ننكارهار إن الأمطار الغزيرة، التي تساقطت مؤخرا، تسببت في فيضانات وألحقت أضرارا بسدود الري والطرق السريعة والأراضي الزراعية.

كما شهدت الولايات الشرقية من أفغانستان، بما في ذلك خوست وكونار وميدان وردك أيضا عواصف قوية وفيضانات عارمة في الأسابيع الأخيرة، مما تسبب في دمار واسع النطاق.

ومازالت أفغانستان واحدة من أكثر دول العالم عرضة لتغير المناخ، حيث تواجه عواصف متكررة وأمطارا مدمرة وفيضانات مميتة تهدد سبل العيش في المناطق الريفية والحضرية.

وحذرت منظمات إنسانية مرارا من أنه بدون استثمار عاجل في القدرة على التكيف مع تغير المناخ والبنية التحتية فإن مثل هذه الكوارث ستشتد، مما يعرض حياة المزيد من الأشخاص والأمن الغذائي للخطر.