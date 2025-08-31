القضاء يعرقل مساعي ترمب لترحيل المهاجرين

أصدر قاضٍ فدرالي أمريكي حكمًا مؤقتًا يقضي بوقف جهود إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب الرامية إلى توسيع نطاق عمليات الترحيل السريع للمهاجرين غير المسجلين داخل الولايات المتحدة، في خطوة تمثل انتكاسة لسياسات الهجرة المتشددة التي تبناها ترمب خلال ولايته وما بعدها.

واعتبرت القاضية جيا كوب، التابعة للمحكمة الجزئية في واشنطن العاصمة، أن توسيع استخدام هذه الآلية يفتقر إلى الضمانات الأساسية المنصوص عليها في التعديل الخامس للدستور الأمريكي والمتعلقة بحقوق الإجراءات القانونية الواجبة.

غير شرعي

وقالت القاضية كوب في قرار من 48 صفحة إن الحكومة تجادل بشكل «مذهل» بأن من دخلوا البلاد بطرق غير شرعية لا يحق لهم أي حماية قانونية، مضيفة أن هذا المنطق يهدد ليس المهاجرين فقط بل جميع المقيمين.

خلفية القرار

ووزارة الأمن الداخلي أعلنت بعيد تولي ترمب منصبه في يناير 2017 أنها ستوسع تطبيق الإزالة السريعة، بحيث تشمل المهاجرين الذين عاشوا في الولايات المتحدة أقل من عامين، بعدما كان الإجراء مقتصرًا على من يتم توقيفهم على مسافة 100 ميل من الحدود ولم يمضِ على دخولهم أكثر من 14 يومًا.

هذه السياسة أثارت اعتراضات واسعة وأدت إلى رفع دعاوى قضائية من جانب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومنظمات حقوق المهاجرين.

تداخل قضائي سابق

ولم يكن هذا الحكم الأول ضد سياسات الترحيل الموسع، إذ سبق أن علقت القاضية كوب في وقت سابق من الشهر الجاري محاولة أخرى لإدارة ترمب كانت تستهدف مهاجرين دخلوا البلاد بطرق قانونية عبر الإفراج المشروط الإنساني. واعتبرت المحكمة أن وزارة الأمن الداخلي تجاوزت صلاحياتها، مؤكدة أن الضرر المحتمل من تطبيق تلك الإجراءات يفوق أي مبررات حكومية تتعلق بسرعة التنفيذ.ويأتي هذا التعليق في وقت يكرر فيه ترمب خلال حملته الانتخابية للعام 2024 وعوده بتنفيذ عملية ترحيل جماعي تستهدف مليون شخص سنويًا إذا ما عاد إلى البيت الأبيض.