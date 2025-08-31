مقتل طفلين بانفجار مقذوف «حوثي» في لحج

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

قُتل طفلان وأُصيبت جدتهما بجروح خطيرة، أمس، جراء انفجار مقذوف من مخلفات ميليشيات الحوثي في منطقة «رأس العارة» بمديرية «المضاربة» بمحافظة لحج.

وذكرت مصادر محلية أن الطفلين، البالغ عمر أحدهما 4 سنوات والآخر سنتين ونصف سنة، عثرا على مقذوف في أحد الجبال القريبة من قريتهما «أمرزنة»، وقاما بإحضاره إلى المنزل. وأوضحت المصادر أن المقذوف انفجر أثناء عبثهما به، ما أسفر عن مقتلهما على الفور وإصابة جدتهما بجروح بليغة نُقلت على إثرها إلى أحد مستشفيات عدن في حالة حرجة.

وتندرج هذه الجريمة ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي في محافظة لحج، خاصة في مناطق التماس التي تشهد باستمرار قصفاً على المدنيين والأعيان المدنية، مع تسجيل خسائر بشرية ومادية.