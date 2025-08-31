الارشيف / اخبار العالم

مقتل طفلين بانفجار مقذوف «حوثي» في لحج

0 نشر
0 تبليغ

مقتل طفلين بانفجار مقذوف «حوثي» في لحج

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

قُتل طفلان وأُصيبت جدتهما بجروح خطيرة، أمس، جراء انفجار مقذوف من مخلفات ميليشيات الحوثي في منطقة «رأس العارة» بمديرية «المضاربة» بمحافظة لحج.
وذكرت مصادر محلية أن الطفلين، البالغ عمر أحدهما 4 سنوات والآخر سنتين ونصف سنة، عثرا على مقذوف في أحد الجبال القريبة من قريتهما «أمرزنة»، وقاما بإحضاره إلى المنزل. وأوضحت المصادر أن المقذوف انفجر أثناء عبثهما به، ما أسفر عن مقتلهما على الفور وإصابة جدتهما بجروح بليغة نُقلت على إثرها إلى أحد مستشفيات عدن في حالة حرجة.
وتندرج هذه الجريمة ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي في محافظة لحج، خاصة في مناطق التماس التي تشهد باستمرار قصفاً على المدنيين والأعيان المدنية، مع تسجيل خسائر بشرية ومادية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا