مظاهرة في الأرجنتين تنديدا بجريمة الإبادة في غزة ورفضا لزيارة نتنياهو

القاهرة - كتب محمد نسيم - شهدت العاصمة الأرجنتينية مظاهرة جماهيرية حاشدة شارك فيها الآلاف، بدعوة من اللجنة الأرجنتينية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، للتنديد بالإبادة الجماعية في قطاع غزة ، ورفض دعوة الحكومة الأرجنتينية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة البلاد.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والأرجنتينية جنباً إلى جنب، في مشهد يرمز إلى وحدة التضامن بين الشعبين.

كما حملوا يافطات داعمة للشعب الفلسطيني ونضاله ضد الاحتلال وصموده على أرضه، وأخرى تندد بالإبادة الجماعية في غزة، وبالسياسة الإسرائيلية القائمة على التطهير العرقي واستخدام الحصار والجوع كسلاح ضد المدنيين، إضافة إلى العدوان المستمر على الضفة الغربية بما فيها القدس ، وسياسة التوسع الاستيطاني وعدوان المستوطنين على الفلسطينيين.

وطالب المحتشدون بوقف المجازر ومحاسبة إسرائيل على جرائمها ومحاكمة قادتها أمام المحاكم الدولية، مؤكدين في الوقت نفسه رفضهم القاطع للزيارة المحتملة لرئيس حكومة الاحتلال إلى الأرجنتين، مشددين على ضرورة اعتقاله فور دخوله الأراضي الأرجنتينية تنفيذاً لمذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحقه.

ولإبراز حجم المأساة الإنسانية، رفع المتظاهرون صوراً للشهداء والصحفيين الذين استهدفتهم قوات الاحتلال، إضافة إلى دمى ملفوفة بأكفان ملطخة بالدماء، تجسيداً للأطفال الشهداء الذين تقتلهم إسرائيل بدم بارد يومياً.

وعكست المسيرة وحدة واسعة بين منظمات المجتمع المدني، شملت اتحادات نقابية وطلابية وثقافية، ومنظمات عربية ويهودية مناهضة للصهيونية، بالإضافة إلى أحزاب سياسية يسارية ومنظمات حقوقية.

كما ألقى ممثلون عن اتحاد الكيانات الأرجنتينية الفلسطينية، والجالية الفلسطينية، ونقابيون وبرلمانيون من مختلف القوى التقدمية، كلمات عبروا فيها عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفضهم للإبادة والاحتلال وسياسة الضم في الضفة والقدس وتقطيع اواصل الضفة الغربية بهدف قتل فرص السلام وحل الدولتين، مطالبين بحرية الشعب الفلسطيني وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتزامنت هذه المظاهرة مع فعاليات مماثلة في عدة مدن أرجنتينية، من بينها قرطبة، روساريو، سانتا في، سالتا، مار دل بلاتا، نيوكوين وأوشوايا، في إطار موجة تضامن وطنية ارجنتينية مع القضية الفلسطينية ورفض للاحتلال الإسرائيلي وضم الضفة الغربية.

المصدر : وكالات