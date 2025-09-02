الإعصار "كيكو" يتشكل في شرق المحيط الهادئ

ابوظبي - سيف اليزيد - تشكل الإعصار "كيكو" في شرق المحيط الهادئ، بعدما اشتدت قوة العاصفة، حيث يتحرك في الوقت الحالي ببطء باتجاه الغرب، دون أن يشكل تهديداً مباشراً على اليابسة.

ويقع مكان "كيكو" اليوم الثلاثاء على بعد نحو 1840 ميلاً (2965 كيلومتراً) شرق هاواي، ويحمل رياحاً تبلغ سرعتها القصوى 75 ميلاً في الساعة (120 كيلومتراً في الساعة، ويتحرك غرباً بسرعة سبعة أميال في الساعة (11 كيلومتراً في الساعة).



ومن المتوقع أن تزداد قوة الإعصار بصورة تدريجية خلال اليومين المقبلين، بحسب ما ذكره المركز الوطني الأميركي للأعاصير في ميامي. ولم يصدر عن المركز أي تحذيرات أو عمليات مراقبة ساحلية.