بلجيكا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين

وأكد ماكسيم بريفو، عزم بروكسل فرض "عقوبات صارمة" على الكيان الإسرائيلي.
ويأتي هذا الموقف بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نهاية يوليو، أنّ بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة التي ستُعقد من 9 إلى 23 سبتمبر.
كما أكدت أكثر من (12) دولة غربية إعلانها أنّها ستحذو حذو فرنسا.
