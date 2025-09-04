شركة "LUSH" البريطانية تغلق متاجرها ليوم واحد احتجاجاً على المجاعة في غزة

الرياص - اسماء السيد - أغلقت شركة مستحضرات التجميل البريطانية "لَش" جميع متاجرها ومعاملها وموقعها الإلكتروني في المملكة المتحدة، يوم الأربعاء، في خطوة احتجاجية على ما وصفته بـ"التجويع المتعمّد" في قطاع غزة.

وجاء في بيان على موقعها الإلكتروني أنها تعرب عن تضامنها في الوقت الذي "تمنع فيه الحكومة الإسرائيلية المساعدات الإنسانية العاجلة من دخول غزة".

ونفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراراً وتكراراً وجود مجاعة في غزة، وفي حال وجودها فتتحمّل وكالات الإغاثة وحماس المسؤولية.

وظهرت على الصفحة الرئيسية لموقع الشركة عبارة "أوقفوا تجويع غزة" بخط كبير، تعقبها جملة "مُغلق تضامناً"، فيما علّقت ملصقات تحمل الرسالة نفسها على واجهات المتاجر.

وقالت الشركة إنها تأمل أن تلاحظ الحكومة البريطانية ذلك وتتخذ الإجراءات "اللازمة لوقف الموت والدمار" في غزة على الفور، بما في ذلك إنهاء مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

وأضافت الشركة أن قرار إغلاق المتاجر "ليس سهلاً"، وطلبت من الزبائن تفهّم الأمر، مشيرة إلى أن "كثيراً منهم يتشاركون القلق نفسه بشأن ما يجري في غزة".

وأشار تقرير صادر عن أكبر منظمة عالمية لمراقبة الجوع في نهاية شهر أغسطس/آب إلى أن نصف مليون شخص في مدينة غزة يعانون من المجاعة.

وأقر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بأن هذا الوضع "من صنع الإنسان بالكامل"، وحذر من أن المجاعة تنتشر بسرعة.

في المقابل، وصفت إسرائيل التقرير بأنه "كذبة صريحة".

وتدير "لَش"، المعروفة بمنتجاتها الطبيعية مثل الصوابين و"قنابل الاستحمام"، أكثر من 100 متجر في بريطانيا وإيرلندا، إلى جانب وجودها في أكثر من 50 دولة.

وأشارت الشركة إلى أن الإغلاق ليوم واحد سيؤدي إلى خسارة يوم من الإيرادات، ما يعني حرمان الحكومة البريطانية من ضرائب ذلك اليوم، كما توقعت أن تشهد دول أخرى خطوات مماثلة.

وكانت الأمم المتحدة قد أكدت أن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني بضمان وصول الغذاء والدواء إلى سكان غزة، بينما تقول إسرائيل إنها لا تفرض قيوداً على دخول المساعدات.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي حملته العسكرية على القطاع رداً على هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص في جنوب إسرائيل وأسر 251 آخرين.

ومنذ ذلك الحين، قُتل ما لا يقل عن 63,633 شخضاً في غزة، وفق وزارة الصحة في القطاع.