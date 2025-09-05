خطر حدوث موجات حر يتزايد 40 مرة

ابوظبي - سيف اليزيد - مدريد (وكالات)

زاد التغير المناخي الناجم عن الأنشطة الصناعية أربعين مرّة خطر حدوث موجات حرّ كتلك التي تسبّبت بحرائق قاتلة في إسبانيا والبرتغال في أغسطس، بحسب ما أظهر تقرير نشرته أمس، شبكة «وورلد ويذر أتريبيوشن» الدولية.

وقد شهدت شبه الجزيرة الإيبيرية على الطرف الجنوبي الغربي لأوروبا معدّلات حرارة مرتفعة على نحو غير معهود طوال شهر أغسطس تخطّت 40 درجة مئوية في مناطق كثيرة.

وأدّى هذا القيظ إلى اندلاع حرائق حرجية، خصوصاً في شمال البرتغال، وفي غرب إسبانيا وشمال غربها، أودت بحياة أربعة أشخاص في كلّ من البلدين، وأتت على مساحات شاسعة، وأدّت إلى إجلاء الآلاف.

وجعل التغيّر المناخي الناجم خصوصاً عن احتراق الوقود الأحفوري الأحوال الجوية المؤاتية للحرائق نحو أربعين مرّة أكثر تواتراً، وأكثر شدّة بنسبة 30%، وفق ما خلص إليه العلماء الأوروبيون الذين شاركوا في الدراسة التي أعدّتها شبكة «وورلد ويذر أتريبيوشن».