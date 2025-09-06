اعتقالات في صفوف داعمي (فلسطين آكشن) - صور

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: اعتقلت الشرطة البريطانية، متظاهرين في ساحة البرلمان، حيث أظهر المتظاهرون دعمهم اـ"فلسطين أكشن" في أحدث احتجاج في لندن.

وتظاهر المحتجون في ساحة البرلمان في وستمنستر بعد ظهر دعماً للمنظمة الإرهابية المحظورة. وشوهد رجل يُقتاد من قبل الشرطة، بينما كان الحشد في ساحة البرلمان يهتف "عار عليك" و"أنت تدعم الإبادة الجماعية".

أعلنت شرطة العاصمة عن أول اعتقالات في اليوم نفسه في "X" بعد 12 دقيقة فقط من بدء الاحتجاج الرسمي.

وحُظرت "فلسطين أكشن" كجماعة إرهابية منذ 5 يوليو/تموز بعد أن صوّت أعضاء البرلمان بأغلبية ساحقة لصالح هذه الخطوة، مما يجعل التعبير عن الدعم لها غير قانوني.

وفي تحديث آخر حول "X"، قالت شرطة العاصمة إن المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين قد ساروا أمام المتظاهرين المضادين لهم، وإن الضباط كانوا متواجدين للفصل بين المجموعتين.

وكانت وصلت المسيرة إلى وايتهول حوالي الساعة الثانية ظهرًا، حيث القيت الكلمات. وأكدت الشرطة أن المظاهرة "يجب" أن تنتهي بحلول الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وحذرت شرطة العاصمة قبل بدء الاحتجاج قائلةً: "إن التعبير عن الدعم لمنظمة محظورة يُعد جريمة جنائية بموجب قانون الإرهاب.

وقالت: عندما يرى ضباطنا مخالفات، سنُلقي القبض على مرتكبيها".

دعم فلسطين آكشن

وقالت منظمة الاحتجاج، "الدفاع عن هيئات المحلفين"، إن عدد المشاركين في المسيرة يُقدر بـ 1500 شخص، حيث حمل العديد منهم لافتات كُتب عليها: "أعارض الإبادة الجماعية". أنا أدعم حركة فلسطين.

وأُلقي القبض على أكثر من 530 شخصًا في آخر مظاهرة كبرى ضد حظر حركة فلسطين كجماعة إرهابية. ومع ذلك، استخدمت شرطة العاصمة "كفالة الشارع" لتجنب احتجازهم جميعًا.

وتتيح كفالة الشارع للضباط إطلاق سراح المشتبه بهم بكفالة قبل نقلهم إلى مركز الشرطة. ويتلقى المشتبه به إشعار كفالة يُلزمه بالعودة إلى مركز الشرطة في تاريخ لاحق.

وشجع المنظمون المتظاهرين على عدم قبول كفالة الشارع خلال مظاهرة اليوم، وكتبوا في وثيقة إحاطة قبل بدء المظاهرة: "لن يكون من الممكن عمليًا للشرطة اعتقال 1000 شخص غير ملتزم في نفس اليوم، وهذا هو المبرر الاستراتيجي وراء عدم امتثال الولايات".

وفي إشارة إلى النصيحة الواردة في وثيقة الإحاطة، صرّح متحدث باسم شرطة العاصمة لقناة (سكاي نيوز) بأن هذه الخطوة ستكون "مضللة".

وجاء حظر المجموعة بعد وقت قصير من تعرض طائرتين من طراز فوييجر لأضرار تُقدر قيمتها بحوالي 7 ملايين جنيه إسترليني في قاعدة بريز نورتون التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في أوكسفوردشاير في 20 يونيو.

وتواجه المجموعة دعوى قضائية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قدمت هدى عموري، المؤسسة المشاركة لمنظمة "فلسطين أكشن"، طلبا للمراجعة القضائية الكاملة.