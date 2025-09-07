السعودية تحافظ على ترتيبها كأقوى تاسع دولة بالعالم لعام 2025

حافظت المملكة العربية السعودية على مركزها في ترتيب أقوى الدول بالعالم لعام 2025 الصادر عن صحيفة usnews، وهو المركز التاسع عالميًا والأولى عربيًا حيث حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 11 عالميًا والثانية عربيًا بعد المملكة. وطوال السنوات الماضية كانت السعودية موجودة ضمن أقوى 10 دول في العالم وفقًا للتصنيف الشهير.

ووفقًا لموقع صحيفة usnews، فإن أقوى دول العالم هي تلك التي تهيمن باستمرار على عناوين الأخبار، وتشغل بال صانعي السياسات، وترسم ملامح الأنماط الاقتصادية العالمية. كما تُتابع سياساتها الخارجية وميزانياتها العسكرية بدقة.

عوامل القوة السعودية

وفقًا للتصنيف، يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة 65.88 ألف دولار (247 ألف ريال سعودي)، في حين تبلغ حصة الناتج المحلي الإجمالي العالمي، المعدلة وفقًا لتعادل القوة الشرائية نحو 1.09%.

لا يزال إنتاج النفط المصدر الأهم للثروة والقوة في المملكة العربية السعودية. في السنة المالية 2023، أعلنت أرامكو السعودية عن إيرادات بلغت 440.88 مليار دولار أمريكي، مع انخفاض في الأرباح بنسبة 25% لتصل إلى 121.3 مليار دولار أمريكي.

وتمتلك السعودية 17% من احتياطيات النفط الخام المؤكدة في العالم، أي حوالي 270 مليار برميل. وبصفتها الحليف الأقرب للولايات المتحدة بين الدول العربية، تمارس السعودية نفوذًا كبيرًا على دول أوبك في المنطقة. وتستثمر السعودية بشكل كبير في السياحة ومشاريع ضخمة مثل مدينة نيوم لجذب السياح والمستثمرين، كما أنها تستعد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.

وفي الجانب الاقتصادي، تعد السعودية دولة قوية بسبب اقتصادها الكبير، وهو عضو في مجموعة العشرين، وهو الأكبر في الشرق الأوسط ومؤثر للغاية في أسواق النفط العالمية، وقدراتها العسكرية الكبيرة، ونفوذها الدبلوماسي القوي داخل منظمات مثل منظمة التعاون الإسلامي ومجموعة العشرين، ما يعكس قوتها الاقتصادية والسياسية الكبيرة على الساحة العالمية.

المنهجية

وتعكس قوة كل دولة براعتها في جوانب مختلفة، بما في ذلك النفوذ الاقتصادي والسياسي، وقوة التحالفات الدولية، والقدرة العسكرية. وقد جمعت صحيفة «يو إس نيوز» تصنيفات أقوى عشر دول من بين 195 دولة في العالم بحلول عام 2025 باستخدام المنهجية التالية.

ويعتمد التصنيف الفرعي للقوة من US News على «متوسط ​​مرجح بالتساوي للنتائج» من خمس سمات معينة تشير إلى قوة الدولة، وهي: القيادة، التأثير الاقتصادي، النفوذ السياسي، والتحالفات الدولية القوية، والجيش القوي.

علاوة على ذلك، تم تصميم نموذج التصنيف من قبل مجموعة BAV، وهي وحدة تابعة لشركة الاتصالات التسويقية العالمية WPP، وباحثين بقيادة البروفيسور ديفيد رايبشتاين من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، وكل ذلك بالتعاون مع US News & World Report.

تفوق آسيوي

إضافة إلى السعودية، توجد هناك 4 دول آسيوية في التصنيف هي روسيا والصين وكوريا الجنوبية واليابان، في حين تتربع الولايات المتحدة على رأس القائمة وتمثل قارة أمريكا الشمالية و3 دول أوروبية هي المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.