الحوثيون قصفوا مطار رامون الإسرائيلي (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: أصابت طائرة بدون طيار أطلقت من اليمن صالة الركاب في مطار رامون بالقرب من إيلات يوم الأحد، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص بشظايا وإصابة ثلاثة آخرين بنوبة هلع، وفقًا للسلطات الإسرائيلية.

أكد جيش الدفاع الإسرائيلي الغارة، وأعلن إغلاق المجال الجوي فوق المطار مؤقتًا. ثم أُعيد فتحه بعد ساعات قليلة.

صرح متحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي أن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض ثلاث طائرات مسيرة خلال اليوم، دُمرت اثنتان منها قبل دخولهما الأراضي الإسرائيلية. وأضاف المتحدث: "تم تفعيل الإنذارات وفقًا للسياسة المتبعة".

انطلقت صفارات الإنذار بعد الساعة الثانية ظهرًا بقليل في عدة بلدات قرب الحدود المصرية، منها نيتسانا، وقادش برنيع، وخمين، وبئر ميلكا. وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية انتهاء الحادثة بعد أقل من عشر دقائق، مما سمح للسكان بمغادرة الملاجئ، وفقاً لتقرير "جيروزاليم بوست".

أعرب مسؤولون في إسرائيل عن إحباطهم إزاء التهديد المستمر الذي تواجهه التجمعات السكانية الحدودية. وصرح عيران دورون، رئيس مجلس رامات النقب الإقليمي، بأن هجمات الطائرات المسيرة ومحاولات التهريب أصبحت "واقعًا غير مقبول".

مثّلت هذه الحادثة ضربةً نادرةً على مطار رامون، المعروف رسميًا باسم مطار إيلانا وأساف رامون الدولي، وهو ثاني بوابة دولية لإسرائيل بعد مطار بن غوريون. يقع هذا المطار شمال إيلات في جنوب صحراء النقب، وقد ظلّ قيد التشغيل طوال معظم فترة الصراع رغم التهديدات المتكررة من الجماعات المدعومة من إيران في اليمن.

افتُتح المطار عام 2019، ليحل محل مطاري إيلات وعوفدا للرحلات الداخلية والدولية. صُمم المطار لاستيعاب حوالي مليوني مسافر سنويًا، مع طاقة استيعابية مستقبلية تصل إلى 4 ملايين مسافر، ويخدم الرحلات الداخلية من تل أبيب وحيفا، بالإضافة إلى شركات الطيران الأوروبية المستأجرة وشركات الطيران منخفضة التكلفة.

الحوثيون يكثفون هجماتهم الجوية والبحرية

منذ 18 مارس (آذار) عندما استأنفت إسرائيل حملتها العسكرية ضد حماس عقب وقف إطلاق نار مؤقت، أطلق الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن أكثر من 70 صاروخًا باليستيًا وأكثر من 23 طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل. وقد تم اعتراض معظم هذه الصواريخ أو فشلت في الوصول إلى الأراضي الإسرائيلية.

كما استهدف الحوثيون، انطلاقًا من قواعد على طول الساحل اليمني، أو ضايقوا أكثر من 100 سفينة عابرة لمضيق باب المندب، وهو معبر بحري حيوي بين شبه الجزيرة العربية وأفريقيا. وقد أدت هذه الهجمات إلى توقف شبه تام للنشاط في ميناء إيلات.

بيان من الحوثي

قال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية يحيى سريع إن العملية نفذت بـ 8 طائرات مسيرة. وأضاف يحيى سريع أنهم استهدفوا النقب وأم الرشراش وعسقلان وأسدود ويافا المحتلة.

وفي البيان، ذكر المتحدث العسكري أن طائرة مسيرة استهدفت مطار رامون وقد أصابت المطار بشكل مباشر وتسببت في إيقاف حركة الملاحة فيه.

وصرح بأنه تم ضرب هدفين عسكريين حساسين في النقب بثلاث طائرات مسيرة، بالإضافة إلى مسيرة على هدف حيوي في عسقلان وأخرى على مطار اللد. كما أفاد بأنهم قصفوا هدفا حيويا في منطقة أسدود بطائرتين مسيرتين.

وأكد سريع أن العمليات حققت أهدافها بنجاح وأن المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية والأميركية فشلت في رصد واكتشاف عدد منها.

وصرح المتحدث بأن الجماعة تشن عمليات ضد إسرائيل انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي تقترفها في قطاع غزة وتأكيدا على ثبات موقف اليمن في معركة "الفتح الموعود" و"الجهاد المقدس".

وشددت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين على أنها ستصعد من عملياتها العسكرية وأنها لن تتراجع عن موقفها المساند لغزة مهما كانت التبعات والعواقب.

ووجه المتحدث رسالة لتل أبيب قائلا: "قواتنا المسلحة ستثبت لكم أن قيادتكم الحمقى فقط تستغبيكم بتطميناتها لكم، فلدينا ما يصيب أنظمة الحماية والأهداف الحساسة، وقادم الأيام سيكشف لكم ذلك". وأفاد في بيانه المصور بأنهم يطورون من أداء أسلحتهم حتى تكون أكثر تأثيرا وفاعلية.

كما جدد المتحدث العسكري التأكيد على أن المطارات داخل فلسطين المحتلة غير آمنة وسيتم استهدافها بشكل مستمر وأن القوات المسلحة لا تتحمل أي تبعات في ذلك وأن عليها سرعة المغادرة وعدم العودة إلى تلك المطارات.

وأعلن يحيي سريع أن اليمن مستمر في عملياته الإسنادية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.