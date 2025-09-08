اخبار العالم

أوكرانيا تعلن مهاجمة خط أنابيب نفطي في روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال روبرت بروفدي قائد سلاح المسيرات الأوكرانية، اليوم الأحد، عبر تطبيق "تلغرام"، إن أوكرانيا نفذت هجوما على خط أنابيب "دروجبا" النفطي في منطقة بريانسك الروسية مما تسبب في "أضرار شاملة ناتجة عن حريق".
ويستخدم الخط في تصدير النفط الخام الروسي إلى المجر وسلوفاكيا، وهما دولتان عضوان في الاتحاد الأوروبي  لا تزالان تشتريان إمدادات الطاقة من روسيا.
وقال متحدث باسم شركة النفط والغاز المجرية (إم.أو.إل) إن شحنات النفط الخام إلى البلاد تسير وفق الجدول الزمني المحدد.
وقالت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيسا ساكوفا، في منشور على موقع فيسبوك، إن إمدادات النفط إلى سلوفاكيا لم تتأثر.
وتعطلت شحنات النفط إلى المجر وسلوفاكيا عدة مرات خلال الأسابيع القليلة الماضية نتيجة الهجمات الأوكرانية على خط الأنابيب الذي يمتد من روسيا مرورا بأوكرانيا وصولا إلى سلوفاكيا.

