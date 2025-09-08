تدشين 50 شاحنة إغاثية سعودية لدعم الشعب السوري

وتحمل الشاحنات على متنها أجهزة غسيل الكلى ومستلزماتها الطبية ومواد غذائية وإيوائية، إضافة إلى معدات ثقيلة، وآليات لرفع الأنقاض وسيارات إسعاف، حيث يبلغ وزن حمولة الشاحنات (673) طنًا.
وتعد هذه الشاحنات امتدادًا للجسر البري الإغاثي السعودي الذي انطلق مطلع هذا العام 2025م، حيث وصل منه سابقًا 800 شاحنة، إلى جانب الجسر الجوي الإغاثي السعودي وصل منه 18 طائرة إغاثية، و يبلغ وزن إجمالي الجسرين (13.561) طنًا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية.
ويأتي هذا التدشين في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، بهدف مساندة الشعب السوري الشقيق وتوفير متطلبات العيش الكريم.
